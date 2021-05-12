Вартість активів обленерго підтверджена оцінкою аудиторів «великої четвірки» та Фонду держмайна, – експерт

З 1 січня 2021 року на стимулююче регулювання перейшли 25 українських ОСР

Оцінка активів при переході на стимулююче тарифоутворення обленерго проводилась незалежними аудиторськими компаніями з «великої четвірки» (E&Y, Deloitte, PwC, KPMG) за методологією Фонду держмайна від 2012 року, яка відрізняється від методології оцінки активів, що проводилась для приватизації обленерго.

Про це заявив голова спілки «Розумні електромережі України» Олександр Візір.

«В 2020 році при запровадженні в Україні стимулюючого тарифоутворення для ОСР (операторів системи розподілу) оцінка регуляторної бази активів проводилася незалежними аудиторськими компаніями з «великої четвірки» за методологією, затвердженою ФДМУ в 2012 році. ФДМУ надав позитивну рецензію і затвердив результати проведеної оцінки 20-го року», – повідомив експерт.

Експерт підкреслив, що перед приватизацією обленерго в 2008, 2009 та 2012 роках, оцінка проводилася за зовсім іншою методикою (DCF), за якою оцінювалася рентабельність активів.

«Оцінка вартості обленерго при приватизації та оцінка перед переходом на стимулююче тарифотутворення відбувається за різними методиками: оцінка по методу DCF та оцінка регуляторної бази активів. Тому їх апріорі некоректно порівнювати», – пояснив експерт.

Нагадаємо, що, 27 серпня 2020 після тривалої роботи над методологією та її обговорень з фаховою міжнародною енергетичною спільнотою, учасниками ринку та громадськістю – НКРЕКП приняла методологію стимулюючого тарифоутворення. З 1 січня 2021 року на стимулююче регулювання перейшли 25 українських ОСР.

Профільні експерти зазначали, що прийнята методологія не відповідає на 100% європейським підходам. Зокрема, нарахування ставки повернення інвестицій на єдину базу активів без поділу на «стару» та «нову»; використання міжнародного показника WACC для встановлення ставки повернення інвестицій.

Такий підхід з розділенням баз активівне дозволить швидко оновити мережі, проте є збалансованим з точки зору зростання тарифу на електроенергію і дозволив зробити його максимально м’яким для споживачів.