«Укргідрометцентр» попереджає, що заморозки можуть призвести до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин

Уночі 29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Український гідрометцентр попереджає, що такі погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин.

Нагадаємо, у травні середньомісячна температура очікується на рівні 15-19°С тепла, а місячна кількість опадів – на рівні 35-76 міліметрів.