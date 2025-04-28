Головна Київ Новини
search button user button menu button

29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
У столичних парках цвіте глід
фото: glavcom.ua

«Укргідрометцентр» попереджає, що заморозки можуть призвести до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин

Уночі 29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Український гідрометцентр попереджає, що такі погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквiтучих дерев і рослин. 

Нагадаємо, у травні середньомісячна температура очікується на рівні 15-19°С тепла, а місячна кількість опадів – на рівні 35-76 міліметрів.

Читайте також:

Теги: Київ погода прогноз погоди Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях
Кличко візьме участь у Конгресі Європейської народної партії
Кличко візьме участь у Конгресі Європейської народної партії
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
143K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
48K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
28K
Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію
25K
В української співачки на фронті загинув батько

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua