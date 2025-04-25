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Якою буде погода в Україні у травні: прогноз синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Якою буде погода в Україні у травні: прогноз синоптиків
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Місячна кількість опадів у травні очікується 35-76 мм

У травні середньомісячна температура очікується на рівні 15-19°С тепла, а місячна кількість опадів – на рівні 35-76 міліметрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

«Середня місячна температура повітря передбачається 15-19°С тепла, в гірських районах 12-14°С, що на 1,5-2,0°С вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 88-138 мм, що в межах норми», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що незабаром в Україні різко погіршиться погода, очікуються похолодання та заморозки. Уночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. Водночас 25 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20°С, +27°С.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди погода

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