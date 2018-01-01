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    Аеропорт «Бориспіль» через снігопад працює з обмеженнями

    За даними ДСНС, у Київській області та у Києві очікується помірний сніг
    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» із-за негоди працює з обмеженнями. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в оперативній інформації про наслідки складних погодних умов. Аеропорти міст Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Чернівці, Ужгород, Харків, Запоріжжя та Києві працюють у штатному режимі.
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    Аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo;
    Аеропорт «Бориспіль»

    За даними ДСНС, у Київській області та у Києві очікується помірний сніг

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» із-за негоди працює з обмеженнями.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в оперативній інформації про наслідки складних погодних умов.

    Аеропорти міст Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Чернівці, Ужгород, Харків, Запоріжжя та Києві працюють у штатному режимі.

    За даними ДСНС, сильні снігопади у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг у  Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у Києві.

    У Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях — сніг з дощем, у Миколаївській та Херсонській областях — дощі.

    Часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

    Зазначається, що на території країни розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС — 46 пунктів.

    Станом на 21 годину 18 січня в Україні відсутнє електропостачання у 763 населених пунктів у 8 областях.

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