Аеропорт «Бориспіль» через снігопад працює з обмеженнями
- Сьогодні, 00:42
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За даними ДСНС, у Київській області та у Києві очікується помірний сніг
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» із-за негоди працює з обмеженнями.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в оперативній інформації про наслідки складних погодних умов.
Аеропорти міст Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Чернівці, Ужгород, Харків, Запоріжжя та Києві працюють у штатному режимі.
За даними ДСНС, сильні снігопади у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у Києві.
У Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях — сніг з дощем, у Миколаївській та Херсонській областях — дощі.
Часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.
Зазначається, що на території країни розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС — 46 пунктів.
Станом на 21 годину 18 січня в Україні відсутнє електропостачання у 763 населених пунктів у 8 областях.