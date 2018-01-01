В Україні через негоду знеструмлені 763 населених пункти

На території України залучено 1 тисяча 384 одиниць техніки та 2 тисячі 150 працівників

Станом на 21 годину 18 січня в Україні відсутнє електропостачання у 763 населених пунктів у 8 областях. Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, сильні снігопади у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у Києві. У



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Через негоду в Україні часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг

На території України залучено 1 тисяча 384 одиниць техніки та 2 тисячі 150 працівників

Станом на 21 годину 18 січня в Україні відсутнє електропостачання у 763 населених пунктів у 8 областях.

Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, сильні снігопади у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у Києві.

У Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях — сніг з дощем, у Миколаївській та Херсонській областях — дощі.

Часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

Зазначається, що на території країни розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС — 46 пунктів.

На в’їздах до Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області 6 пунктів обігріву.

На території України залучено 1 тисяча 384 одиниць техніки та 2 тисячі 150 працівників.

Як повідомлялося, після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі.

В Одеській області триває негода, на півночі — великий снігопад, рівень снігу сягає 20 см, на півдні — сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Все це супроводжується шквальним вітром.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов очолив оперативний штаб з питань запобігання та своєчасної ліквідації можливих наслідків негоди в Одеській області.