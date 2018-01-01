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    В Україні через негоду знеструмлені 763 населених пункти

    На території України залучено 1 тисяча 384 одиниць техніки та 2 тисячі 150 працівників
    Станом на 21 годину 18 січня в Україні відсутнє електропостачання у 763 населених пунктів у 8 областях. Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, сильні снігопади у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг у  Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у Києві. У
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    Через негоду в Україні часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг&nbsp;
    Через негоду в Україні часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг 

    На території України залучено 1 тисяча 384 одиниць техніки та 2 тисячі 150 працівників

    Станом на 21 годину 18 січня в Україні відсутнє електропостачання у 763 населених пунктів у 8 областях.

    Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій.

    За даними ДСНС, сильні снігопади у Черкаській та Чернігівській областях, помірний сніг у  Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській областях та у Києві.

    У Кіровоградській, Одеській та Полтавській областях — сніг з дощем, у Миколаївській та Херсонській областях — дощі.

    Часткового обмежено рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

    Зазначається, що на території країни розгорнуто понад 4 тисячі пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС — 46 пунктів.

    На в’їздах до Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області 6 пунктів обігріву.

    На території України залучено 1 тисяча 384 одиниць техніки та 2 тисячі 150 працівників.

    Як повідомлялося, після рясних снігопадів 16 січня Одесу паралізувала стихія. Але як тільки комунальники розчистили місто від снігу - обласний центр накрили рясні дощі.

    В Одеській області триває негода, на півночі — великий снігопад, рівень снігу сягає 20 см, на півдні — сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Все це супроводжується шквальним вітром. 

    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов очолив оперативний штаб з питань запобігання та своєчасної ліквідації можливих наслідків негоди в Одеській області. 

    стихійні лиха ДСНС Миколаївщина електроенергія Одещина Київщина Вінниччина Кіровоградщина Черкащина
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