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    Аеропорт «Бориспіль» попри негоду працює у штатному режимі

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    Аеропорт «Бориспіль» попри негоду працює у штатному режимі

    Столицю накрили грози та шквальний вітер

    У Києві сьогодні ввечері пройшов сильний дощ, з грозою і подекуди градом. Втім, погодні умови не завадили нормальній роботі аеропорту «Бориспіль». Про це повідомили у прес-службі літовища, пише УНН.

    «Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі, (попри негоду – ред.)», - йдеться у повідомленні.

    Раніше синоптики оголосили штормове попередження

    «До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики. 

    Також синоптики видали попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву та Київській області: до кінця доби 3 травня та протягом 4 травня грози, місцями шквали 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

    Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. 

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