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    В Україні оголосили штормове попередження

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    В Україні оголосили штормове попередження

    Синоптики попередили про можливі грози у суботу

    Сьогодні в Україні оголосили штормове попередження через грози. Про це повідомили у прес-службі «Укргідрометцентру».

    «До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики. 

    Також синоптики видали попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву та Київській області: до кінця доби 3 травня та протягом 4 травня грози, місцями шквали 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

    Раніше повідомлялося, що в Україні з 3 травня почнеться потепління. Утім, дощитиме. 

    У суботу - опади періодично повсюди.

    «Хіба сухі осередки вдень 4 травня можна буде виділити на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, а також на Запоріжжі, Донеччині, в районах Дніпра. 5 травня дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на заході та півночі України. А вдень у Поминальну неділю дощі ймовірні лише в західних областях. На решті території України буде сонячно», - написала синоптик.

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