В Україну йде похолодання з грозами і шквалами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дощова погода протримається в Україні найближчими днями

На вихідні у Карпатах прогнозують мокрий сніг

В Україні у суботу, 4 травня, очікуються короткочасні дощі й грози, температура повітря вдень становитиме 16-21°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«4 травня мінлива хмарність. В Україні, крім південного сходу та Криму, невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях вдень місцями шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°; в Карпатах вночі 2-7°, вдень 8-13° тепла.

Упродовж 5-6 травня в західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощі, місцями грози; температура вночі 6-11°, вдень 5 травня 14-19°, 6 травня — 11-16°. На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях помірний, 6 травня і в Київській, Черкаській та Одеській областях невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у північних областях 6 травня 16-21°. Вітер південний, 6 травня у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

У наступні два дні, 7-8 травня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 6-12°, вдень 13-19°, на сході країни до 24°; у західній частині країни зниження температури вночі до 1-7° тепла, вдень до 8-14°. В Карпатах дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Також 9-13 травня в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 5-12° тепла; вдень 14-21°. У Києві та Київській області 4 травня утримається мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі у столиці 8-10°, вдень 18-20°; по області вночі 5-10°, вдень 16-21°.

5 травня у Києві без істотних опадів; 6 травня очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 5 травня 18-23°, 6 травня 16-21°.

Впродовж 7-8 травня у столиці також очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.