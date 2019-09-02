Аеропорт «Київ» закривається на ремонт: як розподілять рейси
В аеропорт «Бориспіль» тимчасово перенесені рейси десяти авіакомпаній
Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) з 2 вересня зачинять на ремонт.
Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.
«Від 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського буде закритий на прийом / випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадочної смуги (NOTAM A1437/19). Також буде проведено частковий ремонт руліжних доріжок №1 і №2», - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у компанії, вартість ремонтних робіт оцінюється в 33 млн грн.
«До закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесуть відправлення і прийом рейсів в аеропорт Бориспіль», - додали в аеропорту.
Наголошується, що з терміналу D будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia і LOT.
У терміналі F будуть обслуговувати рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.
Окремо вказується, що для координації дій з підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.