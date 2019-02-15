Аеропорт у Білій Церкві восени стане міжнародним



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Фахівці відомства оцінили орієнтовну вартість проекту в 52 млн євро

Відкриття міжнародного пункту пропуску на базі аеродрому в Білій Церкві в рамках програми розвитку регіональних аеропортів може відбутися восени цього року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні підкреслюється, що розвиток регіонального аеропорту Біла Церква і створення на його базі вантажного комплексу є одним з пріоритетних завдань.

«У 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. У перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі Біла Церква очікується зростання кількості авіаоперацій до 300 на рік», - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Також повідомляється, що в рамках програми технічної допомоги ЄС вже підготовлено попереднє ТЕО створення мультимодального вантажного комплексу.

Зазначимо, що на початку лютого Омелян повідомив про рішення надати аеродрому в Білій Церкві міжнародний статус і в серпні запустити вантажні перевезення на регулярній основі. На даний час аеропорт може приймати вантажі, однак відсутність міжнародного статусу перешкоджає розвитку комплексу.

Фахівці відомства оцінили орієнтовну вартість проекту в 52 млн євро, а орієнтовний термін реалізації - 2018-2020 роки.