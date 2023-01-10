Афелія та Єлеазар. Які імена отримували новонароджені у 2022 році

Софія, Марія, Марк та Артем, – імена, які уже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших імен

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції Києва опублікувало список імен, які вже кілька років поспіль зберігають першість у рейтингу найпопулярніших серед тих, які обирають батьки для новонароджених малюків.

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«Софія, Марія, Марк та Артем, – імена, які уже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших імен, які обирають батьки для новонароджених малюків у минулому 2022 році», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на популярність імен можуть вливати історичні події. Також у народі придумують нові імена: на це впливають події, люди, популярні предмети і технології (як от Джавеліна). Старовинні імена знову відроджуються адже як відомо, нове – це добре забуте старе.

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Як називали дітей у Києві:

жіночі: Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія;

чоловічі: Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році у місті Київ:

жіночі: Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра;

чоловічі: Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.

У Київській області:

жіночі: Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Поліна, Соломія, Софія;

чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Данило, Давид, Дмитро, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Київщині:

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жіночі: Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна;

чоловічі: Арней, Вільям, Дем’ян, Лавр, Леон, Метт, Серафім, Тамірлан, Теймур.

У Черкаській області:

жіночі: Анастасія, Анна, Аліса, Аріна, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Мілана, Соломія, Софія, Стефанія, Поліна;

чоловічі: Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Дмитро, Іван, Максим, Марк, Матвій, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Черкащині:

жіночі: Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, Кьяра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра;

чоловічі: Айман, Арей, Гулором, Дар, Єсфірь, Закір, Златан, Ілон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомір, Саян, Тегран, Тихон.

У Вінницькій області:

жіночі: Софія, Анна, Анастасія, Вікторія, Соломія;

чоловічі: Артем, Дмитро, Максим, Матвій, Марк.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Вінниччині:

жіночі: Поліанна, Афіна, Кірієна, Соломія – Севда, Лоліта, Моніка;

чоловічі: Султан, Єлісей, Радослав, Мойсей, Нікітас.

У Хмельницькій області:

жіночі: Анастасія, Анна, Вікторія, Вероніка, Дарина, Емілія, Єва, Злата, Марія, Надія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Ярина;

чоловічі: Андрій, Артем, Владислав, Давид, Данило, Ілля, Максим, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Хмельниччині:

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жіночі: Альвіна, Амалія, Афіна, Ванеса, Вів'єн, Глорія, Зара, Ліліана, Луна, Патріна, Юнна, Ульпана;

чоловічі: Домінік, Іскандер, Маріус, Натаніїл, Нікодим, Раян, Севіур, Стефа, Юсуф.

У Житомирській області:

жіночі: Аліна, Аліса, Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Юлія, Яна;

чоловічі: Андрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Макар, Максим, Марк, Мар҆ян, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Стефан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Житомирщині:

жіночі: Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна;

чоловічі: Авдей, Айртон, Алекс, Амін, Амібрек, Амір, Арман, Армен, Арсен, Браєн, Білослав, Варфоломій, Веніамін, Дамір, Даніл, Джош, Ернест, Еммануїл, Імран, Йонатан, Лаврін, Ларіон, Леон, Лука, Максиміліан, Мілан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радіон, Рінат, Рувим, Самуїл, Сармат, Серафім, Світозар, Тамірлан, Фарід, Хома.

«І порада молодим батькам. Будьте максимально відповідальними, визначаючи, як нарікти свою дитину. Пам'ятайте, що ім’я впливає на долю людини», – додали в управлінні.

Нагадаємо, що на початку війни були популярними імена Джевелін і Джавеліна.