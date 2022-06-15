Джевелін і Джавеліна. Які ще незвичні імена отримують діти із початку війни

Українці почали називати своїх діток на честь іноземної зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує рашистів

Незвичних і рідковживаних імен не реєструвалося у Миколаївській області

Міністерство юстиції України надало «Главкому» перелік рідковживаних та незвичних імен, які отримали діти при державній реєстрації народження з початку війни. Про це йдеться у відповіді на запит нашого видання.

Серед незвичних імен – Ян Джевелін (хлопчик, який народився у Вінницькій області) і Джавеліна (дівчинка з Києва). Вказані імена надано на честь іноземної зброї, за допомогою якої українська армія успішно знищує рашистів.

Також з початку війни рідкісними чоловічими іменами були: Одед, Мікаель, Никон, Адам Нілан (Вінниччина), Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян (Волинська область), Авенір, Едам, Еміліан, Єреній, Сулейман (Житомирська область), Ітан, Кай, Метт, Ніканор (Київська область), Гаррі, Жан-Андре, Лємуель, Бенджамін, Севастіан, Лучезар, Усман, Нікітас (Одеська область), Мір, Теоман, Вів’єн, Панель, Саїм (Рівненська область), Миродар, Михаїл-Мир,

Авєнір, Елізар, Кінан, Корнелій, Марк-Юліан, Парфен, Тадей, Теон (Хмельницька область), Эфiм, Рім, Саак Арен, Єлисей, Таір (Чернігівська область), Спартак, Табріз, Яромир, Захарій, Ілай (Київ).

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Крім цього, українці називали дівчаток рідковживаними іменами: Амелія, Тамілла, Доброміра, Белла, Амілія, Євангеліна (Донецька область), Февронія, Теона, Ругая, Естер, Саміра, Айлін (Івано-Франківська область), Стефанія, Меліса, Шашана, Теона, Зореслава, Сафіна, Моніка (Львівська область), Астрід, Юнія, Суламіта, Фатіма, Ільміра, Версавія, Мелек (Тернопільська область), Астерія, Міаміна, Ляля, Саломея, Василинка, Яснодара (Київ).

Разом з тим, як випливає із відповіді Мін’юста, під час війни незвичних і рідковживаних імен не реєструвалося у Миколаївській області.

Нагадаємо, що в Україні триває 112-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.