Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)

Нічна атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків

У ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця.

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Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

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Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

«Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

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Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.