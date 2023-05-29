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Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
Наслідки падіння уламків в Подільському районі Києва
фото: КМВА

Нічна атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків

У ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

«Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині

Теги: війна ракета безпілотник Київ вибух

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