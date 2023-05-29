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У Києві лунають вибухи (оновлено)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві лунають вибухи (оновлено)
вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога триває

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про вибух в Голосіївському районі столиці.

Є постраждалі внаслідок вибуху у Голосіївському районі, повідомляє КМВА.

Мер Києва повідомив про збиття ракети у столиці.

Пізніше Кличко написав, що пролунав вибух у Подільському районі столиці. Екстрені служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку.

Внаслідок падіння уламків у Подільському районі столиці виникла пожежа в приватному будинку. Екстрені служби працюють на місці.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Вибух також пролунав у Святошинському районі.

У Святошинському районі рятувальники ліквідовують пожежу.

Київська обласна військова адміністрація попередила про загрозу удару БПЛА на Київщині.

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали в Полтавській області та на Одещині. 

Також повідомляли, що у Вінницькій області спрацювала ППО.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. 

Зокрема, у неділю, 28 травня, у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську прозвучало кілька вибухів.  За даними моніторингових телеграм-каналів, «прилетіло» в аеродром та полігон, який облаштувала російська окупаційна армія.

До слова, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 травня, у суботу потрапив під обстріл у Шебекіному. 

Читайте також: Там не було нікого: боєць «Російського добровольчого корпусу» розповів, як вдалося перетнути кордон

 

Теги: вибух Віталій Кличко армія обстріл тривога аеродром росіяни

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