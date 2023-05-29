У Києві лунають вибухи (оновлено)
Повітряна тривога триває
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про вибух в Голосіївському районі столиці.
Є постраждалі внаслідок вибуху у Голосіївському районі, повідомляє КМВА.
Мер Києва повідомив про збиття ракети у столиці.
Пізніше Кличко написав, що пролунав вибух у Подільському районі столиці. Екстрені служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку.
Внаслідок падіння уламків у Подільському районі столиці виникла пожежа в приватному будинку. Екстрені служби працюють на місці.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Вибух також пролунав у Святошинському районі.
У Святошинському районі рятувальники ліквідовують пожежу.
Київська обласна військова адміністрація попередила про загрозу удару БПЛА на Київщині.
Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали в Полтавській області та на Одещині.
Також повідомляли, що у Вінницькій області спрацювала ППО.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе.
Зокрема, у неділю, 28 травня, у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську прозвучало кілька вибухів. За даними моніторингових телеграм-каналів, «прилетіло» в аеродром та полігон, який облаштувала російська окупаційна армія.
До слова, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 травня, у суботу потрапив під обстріл у Шебекіному.
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