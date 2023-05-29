Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.

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Попередньо повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи пишуть про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Sahed, а також відомо про злет на території РФ літаків – носіїв ракет.

Раніше повідомлялося про вибухи на Одещині та Київщині.

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Також київський міський голова Віталій Кличко повідомив про вибух в Голосіївському районі столиці.

Зокрема російські війська в неділю, 28 травня, вдарили з артилерії по населених пунктах Куп'янського району Харківської області, поранивши мирну жительку та спричинивши кілька пожеж.

До слова, начальник авіації розповів, як Україна може завоювати перевагу в повітрі.