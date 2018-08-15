Audi на Троєщині ледь не протаранила сім’ю з дітьми. Відео порятунку



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ДТП на Троєщині

Сім’я з дітьми потрапила у ДТП на Троєщині: під колесами опинився лише чоловік

Як стало відомо, учасником подвійної дорожньо-транспортної пригоди сьогодні вранці на Троєщині у Києві була ціла сім’я, яка перегодила дорогу по переходу на вул. Милославській. Жінка і двоє дітей під колеса не потрапили, а от чоловіка авт о таки зачепило.

Відповідне відео оприлюднив паблік dtp.kiev.ua.

На ньому видно, як сім’я переходить дорогу. Жінка і чоловік ведуть за руку по дитині. На середині дороги дорослі помічають Audi, яка на великій швидкості їде на них. Жінка з дитиною встигла зійти з траєкторії руху автівки, а от чоловік – ні.

Після цього інциденту Audi вилетіла на трамвайні колії на вул. Закревського. Після цього водій із пасажиром з переднього сидіння зникнули з місця ДТП.

Нагадаємо, ранком середи автомобіль Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збив пішохода. Водій, втікаючи з місця ДТП, не впорався з керуванням і виїхав на трамвайні колії. Винуватець покинув авто і втік. З ним був один пасажир, він зник разом з водієм.

Як стало відомо, у пішохода зламані обидві ноги. Його госпіталізовано.

Пізніше втікачі, які на Audi збили пішохода у житловому масиві Троєщина у Києві, а потім вилетіли на трамвайні колії, були затримані поліцією.