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    Аварії на мережі: без води залишилися будинки на дев’яти вулицях Києва

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    Частина киян залишилася без води - Аварії на мережі: без води залишилися будинки на дев’яти вулицях Києва
    Частина киян залишилася без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 28 серпня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т Свободи, 3А;
    • вул. Ревуцького, 2А;
    • вул. Єжи Гедройця, 16;
    • вул. Йорданська, 2Б;
    • пр-т Володимира Маяковського, 5;
    • вул. Миколи Закревського, 5;
    • вул. Академіка Єфремова, 9А, 15;
    • вул. Ірпінська, 74А;
    • вул. Академіка Булаховського, 32.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: одна доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.

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