Аварії на мережі: без води залишилися будинки на дев’яти вулицях Києва
Частина киян залишилася без води
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 28 серпня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т Свободи, 3А;
- вул. Ревуцького, 2А;
- вул. Єжи Гедройця, 16;
- вул. Йорданська, 2Б;
- пр-т Володимира Маяковського, 5;
- вул. Миколи Закревського, 5;
- вул. Академіка Єфремова, 9А, 15;
- вул. Ірпінська, 74А;
- вул. Академіка Булаховського, 32.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: одна доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.