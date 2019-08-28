Стало відомо, де цього тижня в Києві не буде води (графік відключення)
На мережі водопостачання тривають планові ремонтні роботи
Київводоканал попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.
Як повідомляє пресслужба компанії, для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
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28 серпня
з 09.00 до 23.00
- вул. Ніжинська, 20;
- просп. Відрадний, 1-9А;
- вул. Бориславська, 1-11;
- вул. Миронівська (11 приватних будинків).
з 10.00 до 23.00
- просп. Голосіївський, 110, 112, 114, 114 К2, 118 К1, 118 К2, 114А;
з 10.00 до 18.00
- вул. Ентузіастів, 7/3, 9/2, 7/4, 13А, 13Б;
- був. Шамо, 18/2.
з 17.00 до 08.00 29 серпня
- вул. Зоологічна, 3;
- просп. Перемоги, 32, 34.
29 серпня
з 10.00 до 24.00
- пров. Коломийський, 5А, 5/2, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13/23, 15/43;
- вул. Сєченова, 4, 8, 10, 12, 14;
- вул. Ломоносова, 27, 29.
з 10.30 до 19.30
- вул. Ю. Іллєнка, 46, 48, 48А, 52А.
30 серпня
з 10.00 до 23.00
- просп. Голосіївський, 116А, 118Б, 118В, 120В;
- вул. Васильківська, 47, 47 К2, 47 К3, 47А.
з 10.00 до 19.00
- вул. Челябінська, 10, 24А.
31 серпня
з 09.30 до 23.00
- вул. Голосіївська, 17, 19, 19А, 21, 51/2, 57;
- вул. Добрий шлях, 5, 5А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7А, 9, 9/1, 11.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.