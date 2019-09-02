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    Аварії на мережі: де сьогодні у Києві немає води (адреси)

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    Без води лишилися два будинки на вул. Вишгородській - Аварії на мережі: де сьогодні у Києві немає води (адреси)
    Без води лишилися два будинки на вул. Вишгородській

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

    Сьогодні, 2 вересня, вранці сталося пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Вишгородська, 23, 23А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

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