Аварії на мережі: де сьогодні у Києві немає води (адреси)



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Без води лишилися два будинки на вул. Вишгородській

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

Сьогодні, 2 вересня, вранці сталося пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Вишгородська, 23, 23А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.