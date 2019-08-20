У «Київводоканалі» пояснили, чому хочуть підняти тарифи на воду



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Тариф на водопостачання та водовідведення становитиме 21,593 грн куб м (з ПДВ),

Скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення зросте на 6%

19 серпня у столиці відбулися громадські слухання, де було обговорено пропозицію «Київводоканалу» щодо коригування тарифів на 2019 рік.

Перший чинник, який суттєво впливає на підвищення тарифу – це Закон про ринок електричної енергії, через який збільшились витрати водоканалу на електрику. Другим важливим чинником є зростання податків на землю. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Директор департаменту економіки та фінансів Ірина Кирилюк обґрунтувала необхідність підвищення тарифів та надала всі необхідні розрахунки.

Заступник генерального директора з корпоративного управління Сергій Авраменко розповів про зміни у законодавстві, що спричинили зростання земельних податків.

Запропоновано скоригувати три суттєві статті витрат в структурі тарифу: заробітна плата, яка наразі є найнижчою в галузі, податок на землю та фінансові витрати.

За результатами проведених розрахунків, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить 21,593 грн куб м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

На сьогодні з 1 лютого 2019 року встановлений тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва у розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м.

Начальник відділу економічного аналізу галузі Управління розвитку житлово-комунального господарства ДЖКІ КМДА Оксана Чувільська повідомила, що Київська міська державна адміністрація підтримує наміри «Київводоканалу» щодо зміни тарифів: «Водоканал – одне з основних підприємств, яке забезпечує життєдіяльність міста. Щоб робота «Київводоканалу» була безперебійною, у нього має бути стабільний фінансово-економічний стан. Кошти на вчасні розрахунки за електроенергію, виплату заробітної плати та її підтримку на належному рівні, витрати на реконструкцію об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства – все це має закладатися у тариф».

Всі розрахунки та об’єктивність проведення коригування тарифу будуть перевірені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Протокол громадських слухань буде оприлюднено на сайті «Київводоканалу» у визначені законодавством строки.