Аварії на мережі залишили без води будинки на семи вулицях Києва
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Ремонтні бригади працюють на місці пошкоджень мережі
У середу, 27 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Володимира Брожка, 118, 120-138;
- вул. Межигірська, 25;
- вул. Ялинкова, 2Ж;
- вул. Вірменська, 26;
- пров. Боровий, 4;
- вул. Академіка Заболотного, 29;
- вул. Йорданська, 7Г.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, локомотивне депо «Дарниця» здійснило скид нафтопродуктів до міської каналізаційної мережі.