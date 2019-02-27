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    Новини

    Аварії на мережі залишили без води будинки на семи вулицях Києва

    • Розсилка
    Аварії на мережі залишили без води будинки на семи вулицях Києва

    Ремонтні бригади працюють на місці пошкоджень мережі

    У середу, 27 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Володимира Брожка, 118, 120-138;
    • вул. Межигірська, 25;
    • вул. Ялинкова, 2Ж;
    • вул. Вірменська, 26;
    • пров. Боровий, 4;
    • вул. Академіка Заболотного, 29;
    • вул. Йорданська, 7Г.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, локомотивне депо «Дарниця» здійснило скид нафтопродуктів до міської каналізаційної мережі.

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