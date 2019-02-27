«Укрзалізниця» скинула нафтопродукти до київської каналізації



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Скиди стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин виводять з ладу каналізаційні колектори

Локомотивне депо «Дарниця» здійснило скид нафтопродуктів до міської каналізаційної мережі

26 лютого до Департаменту екологічного нагляду (ДЕН) «Київводоканалу» надійшла скарга з насосної станції «Позняки» щодо залпового скиду нафтопродуктів до міської каналізаційної мережі.

Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», працівниками еконагляду була сформована група з виявлення об’єктів, які могли здійснити такий скид.

В ході опрацювання було виявлено, що об’єкт, який розташований за адресою вул. Зрошувальна, 31 (ПАТ Укрзалізниця, Регіональна філія «ПЗЗ» ВП Локомотивне депо «Дарниця») здійснив скид нафтопродуктів до міської каналізаційної мережі.

«Представники ДЕН, які прибули на об’єкт, спочатку були не допущені до відбору проб стічних вод. Після попередження про виклик поліції фахівцям Київводоканалу дозволили відібрати проби. Проби були відібрані о 13 год. 50 хв після реєстрації в журналі перевірок та обстежень. Під час відбору проб візуальний огляд показав розлиття нафтопродуктів від контрольного каналізаційного колодязя КК-7/17 до наступного. Сам колодязь візуально теж був забруднений нафтопродуктами. Відібрані проби будуть проаналізовані в лабораторії», - інформують у «Київводоканалі».

Департамент екологічного нагляду «Київводоканалу» закликає абонентів чітко дотримуватися Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та нагадує, що порушення цих правил карається згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, музей історії каналізації Києва готується приймати тисячного відвідувача. Торік музей історії каналізації відвідало 700 осіб, серед них і дорослі й діти, було проведено 26 лекцій. На час проведення екскурсій залучали провідних спеціалістів «Київводоканалу» для більш детального ознайомлення відвідувачів Музею зі специфікою роботи Товариства.