Аварії по всьому Києву: водопостачання відключено на 12 вулицях (список)
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Через аварії на мережі кияни залишилися без води
Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання
У четвер, 20 вересня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання у Києві.
Як повідомляє «Київводоканал», аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дорогожицька 12А;
- бул. Лесі Українки 27/2, 29;
- вул. Петра Болбочана 4, 6;
- вул. Сиваська 16;
- Стратегічне шосе 54;
- вул. Саперно-Слобідська 104;
- вул. Новоукраїнська 5;
- вул. Стеценка 1;
- вул. Маршала Гречка 2, 4, 6;
- вул. Академіка Туполєва 15Б, 17Г;
- вул. Уманська 33А;
- вул. Танкістів 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, 20 вересня «Київводоканал» буде проводити планові ремонтні роботі на мережі холодного водопостачання. У зв`язку з цим з 8:00 до 21:00 відключено водопостачання на чотирьох вулицях.