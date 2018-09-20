Аварії по всьому Києву: водопостачання відключено на 12 вулицях (список)



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Через аварії на мережі кияни залишилися без води

Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання

У четвер, 20 вересня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання у Києві.

Як повідомляє «Київводоканал», аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дорогожицька 12А;

бул. Лесі Українки 27/2, 29;

вул. Петра Болбочана 4, 6;

вул. Сиваська 16;

Стратегічне шосе 54;

вул. Саперно-Слобідська 104;

вул. Новоукраїнська 5;

вул. Стеценка 1;

вул. Маршала Гречка 2, 4, 6;

вул. Академіка Туполєва 15Б, 17Г;

вул. Уманська 33А;

вул. Танкістів 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 20 вересня «Київводоканал» буде проводити планові ремонтні роботі на мережі холодного водопостачання. У зв`язку з цим з 8:00 до 21:00 відключено водопостачання на чотирьох вулицях.