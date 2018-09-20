  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварії по всьому Києву: водопостачання відключено на 12 вулицях (список)

    • Розсилка
    Через аварії на мережі кияни залишилися без води - Аварії по всьому Києву: водопостачання відключено на 12 вулицях (список)
    Через аварії на мережі кияни залишилися без води

    Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання

    У четвер, 20 вересня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання у Києві.

    Як повідомляє «Київводоканал», аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дорогожицька 12А; 
    • бул. Лесі Українки 27/2, 29; 
    • вул. Петра Болбочана 4, 6;
    • вул. Сиваська 16; 
    • Стратегічне шосе 54; 
    • вул. Саперно-Слобідська 104;
    • вул. Новоукраїнська 5; 
    • вул. Стеценка 1; 
    • вул. Маршала Гречка 2, 4, 6;
    • вул. Академіка Туполєва 15Б, 17Г; 
    • вул. Уманська 33А;
    • вул. Танкістів 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 20 вересня «Київводоканал» буде проводити планові ремонтні роботі на мережі холодного водопостачання. У зв`язку з цим з 8:00 до 21:00 відключено водопостачання на чотирьох вулицях.

    Читайте також
    Київ Київводоканал аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ