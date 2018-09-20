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    Сьогодні у будинках на чотирьох вулицях Києва не буде води (адреси)

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    Сьогодні у будинках на чотирьох вулицях Києва не буде води (адреси)

    «Київводоканал» радить запастися водою

    У четвер, 20 вересня, «Київводоканал» буде проводити планові ремонтні роботі на мережі холодного водопостачання.

    Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 8:00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. С. Сосніних, 12,14, 14-А,16,18/1;
    • вул. Кучера,2, 2-А;
    • вул. Польова,67, 71;
    • вул. Т. Яблонської,1-А.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомляв «Главком», у середу, 19 вересня, через пошкодження на мережі було відсутнє холодне водопостачання на 11 вулицях Києва.

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