Сьогодні у будинках на чотирьох вулицях Києва не буде води (адреси)



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«Київводоканал» радить запастися водою

У четвер, 20 вересня, «Київводоканал» буде проводити планові ремонтні роботі на мережі холодного водопостачання.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 8:00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. С. Сосніних, 12,14, 14-А,16,18/1;

вул. Кучера,2, 2-А;

вул. Польова,67, 71;

вул. Т. Яблонської,1-А.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомляв «Главком», у середу, 19 вересня, через пошкодження на мережі було відсутнє холодне водопостачання на 11 вулицях Києва.