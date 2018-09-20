Сьогодні у будинках на чотирьох вулицях Києва не буде води (адреси)
-
Розсилка
«Київводоканал» радить запастися водою
У четвер, 20 вересня, «Київводоканал» буде проводити планові ремонтні роботі на мережі холодного водопостачання.
Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуться для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з цим з 8:00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. С. Сосніних, 12,14, 14-А,16,18/1;
- вул. Кучера,2, 2-А;
- вул. Польова,67, 71;
- вул. Т. Яблонської,1-А.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомляв «Главком», у середу, 19 вересня, через пошкодження на мережі було відсутнє холодне водопостачання на 11 вулицях Києва.