Аварії залишили без води будинки на чотирьох вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 5 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Вікентія Беретті, 16;

вул. Оноре де Бальзака, 44;

пр-т. Валерія Лобановського, 39Б, 37, 41;

вул. Озерна, 3, 5, 7, 12А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, у зв'язку з чим буде відсутнє водопостачання за низкою адрес.