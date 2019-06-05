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    Аварії залишили без води будинки на чотирьох вулицях Києва (адреси)

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    Аварії залишили без води будинки на чотирьох вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 5 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Вікентія Беретті, 16;
    • вул. Оноре де Бальзака, 44;
    • пр-т. Валерія Лобановського, 39Б, 37, 41;
    • вул. Озерна, 3, 5, 7, 12А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, у зв'язку з чим буде відсутнє водопостачання за низкою адрес.

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