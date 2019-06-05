Цього тижня частина Києва залишиться без води (адреси)



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На мережі проводяться планові ремонтні роботи

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи цього тижня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У в`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

4 червня

з 9.00 до 1.30 5 червня

вул. Грозненська, 18, 2/5, 2, 4/21, 6/22, 6, 8, 8/21, 10, 12, 14;

вул. Бакинська, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/11;

вул. Чаплигіна, 1/3, 2/5, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/10, 12/12, 13/13, 14/15, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22;

вул. Бугорна, 1/7, 2/9, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10/16, 11, 11/14, 12, 13/17, 14, 14/А, 15, 16, 16А, 17, 17/А, 19, 21, 21/8;

вул. Полянська, 6/19, 10/11, 11/17, 12/12, 14/14, 16/10, 15/14, 17, 18, 19/10, 20, 21, 22, 23, 24;

пров. Бугорний, 2/6, 3, 3А, 4, 4/1;

пров. Чаплигіна, 1, 2, 2/33, 3/1, 3/2, 4,4А, 4Б, 5, 6, 7/1, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23;

з 9.00 до 19.00

пров. Новопечерський, 3, 5, 5А, 18.

з 8.00 до 6.00 5 червня

вул. Підлісна, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

5 червня

з 9.00 до 19.00

вул. Туполєва, 11А, 11В, 13, 13А, 15;

7 червня

з 9.00 до 23.00

вул. Щербаківського, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50/2, 54

з 19.00 до 7.30 8 червня

вул. Січових Стрільців, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52А, 53, 57, 59;

вул. Павлівська ,4, 6, 8;

вул. Ю. Коцюбинського, 20,

пров. Бехтєрівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».