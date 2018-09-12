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    Новини

    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

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    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень

    У середу, 12 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ревуцького, 17; 
    • вул. Данила Щербаківського, 56/7.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні через планові ремонтні роботи «Київводоканалу» відсутнє водопостачання на трьох вулицях.

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