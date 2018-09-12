Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)
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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень
У середу, 12 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Ревуцького, 17;
- вул. Данила Щербаківського, 56/7.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні через планові ремонтні роботи «Київводоканалу» відсутнє водопостачання на трьох вулицях.