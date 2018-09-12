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    Новини

    Сьогодні на трьох вулицях Києва не буде води (адреси)

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    Сьогодні на трьох вулицях Києва не буде води (адреси)

    «Київводоканал» нагадує про необхідність запастися водою

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у середу, 12 вересня.

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • з 09:00 до 21:00 – вул. Польова, 31-47 (9 пр/б), 27 (а/б).
    • з 10:00 до 21:00 – вул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/б).
    • з 11:00 до 20:00 – вул. акад. Туполєва, 5, 22, 24 (ж/б).

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, що план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період виконаний на загальну суму 20,7583 млн грн.

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