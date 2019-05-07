Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі
Сьогодні, 7 травня, у Києві сталося кілька пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Академіка Корольова, 9, 11/1;
- вул. Чернишевського, 11, 13/50, 14, 17/50, 20.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.