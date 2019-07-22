Аварії залишили без води будинки на семи вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 22 липня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Куренівський, 4/8;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7А;
- вул. Оноре де Бальзака, 96;
- вул. Милославська, 27;
- вул. Симиренка, 23, 25, 25А, 27, 29, 31;
- вул. Булгакова, 14, 16, 18;
- пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.