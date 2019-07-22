Аварії залишили без води будинки на семи вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 22 липня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Куренівський, 4/8;

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7А;

вул. Оноре де Бальзака, 96;

вул. Милославська, 27;

вул. Симиренка, 23, 25, 25А, 27, 29, 31;

вул. Булгакова, 14, 16, 18;

пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.