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    Новини

    Аварії залишили без води будинки на семи вулицях Києва (адреси)

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    Аварії залишили без води будинки на семи вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 22 липня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Куренівський, 4/8;
    • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 7А;
    • вул. Оноре де Бальзака, 96;
    • вул. Милославська, 27;
    • вул. Симиренка, 23, 25, 25А, 27, 29, 31;
    • вул. Булгакова, 14, 16, 18;
    • пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.

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