Аварія на каналізаційному колекторі в Києві: ремонт триває вже 10 днів (фото)



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Нову ділянку колектора будують поверх аварійної Фото: Київводоканал

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі

В рамках ліквідації аварії на Мостицькому колекторі у Подільському районі Києва виконано комплекс робіт для зупинення процесів просідання ґрунту. Встановлено капітальні перегородки, які дали змогу стабілізувати ситуацію для проведення подальших робіт. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

«Крім того, продовжено обвідний трубопровід для розширення ділянки протиаварійних заходів. Обвідний трубопровід довів свою працездатність – робота каналізаційної системи забезпечується в штатному режимі. Жителі масивів, які обслуговує Мостицький колектор, залишаються з водопостачанням та водовідведенням в повному обсязі», - зазначили у водоканалі.

Вказані заходи дозволили розпочати активні підготовчі роботи для будівництва нової ділянки колектора поверх аварійної. Нова ділянка буде збудована із сучасних матеріалів, що є стійкими до газової корозії.

Станом на 22 липня, рух транспорту в районі вул. Мостицької, 9 здійснюється по одній смузі. «Київводоканал» просить киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які необхідні в рамках дотримання техніки безпеки.

Нагадаємо, аварія сталася 12 липня в районі вул. Мостицької, 9. На проїжджій частині вулиці утворилося провалля через руйнацію залізобетонного колектору 1975-го року будівництва внаслідок дії газової корозії.

В процесі транспортування стічних вод такою мережею через сірководень, який виділяється із стоків, з часом йде активна корозія верхньої частини колекторів: бетон стає крихким, сталева арматура іржавіє, труба втрачає міцність і руйнується.

Ситуація ускладнюється високим рівнем ґрунтових вод – в районі аварії протікає притока підземної річки Сорочий брід.

Колектор забезпечує водовідведення ж/м Виноградар, Пуща-Водиця та Вітряні Гори (частково) із загальною кількістю мешканців близько 90 тис. чоловік.