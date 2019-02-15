Аварії залишили без води низку будинків у Києві (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У п’ятницю, 15 лютого, у Києві у зв’язку з пошкодженнями на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- ст. м. «Палац спорту»;
- вул. Михайла Котельникова, 25;
- вул. Університетська, 26, 28, 30, 32.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.