Аварії залишили без води низку будинків у Києві (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У п’ятницю, 15 лютого, у Києві у зв’язку з пошкодженнями на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

ст. м. «Палац спорту»;

вул. Михайла Котельникова, 25;

вул. Університетська, 26, 28, 30, 32.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.