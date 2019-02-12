Де цього тижня не буде води у Києві: оприлюднено графік відключень



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Частина Києва буде без води цього тижня

Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

12 лютого

з 9:00 до 23:00

вул. Лютеранська, 6, 6Б;

вул. Хрещатик,25;

з 18:00 12 лютого до 8:00 13 лютого

вул. Ісаакяна, 1, 2, 3, 4, 17, 19/7, 18;

пр. Перемоги, 16, 18;

13 лютого

з 17:00 до 24:00 15 лютого

вул. Кайсарова, 5, 15;

з 11:00 до 24:00 15 лютого

вул. Брожка, 118;

14 лютого

з 18:00 до 8:00 15 лютого

пров. Бехтерівський, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 10, 12Б, 13А, 13Б, 14;

16 лютого

з 8:00 до 9:00 17 лютого

вул. Польова, 71, 73;

вул. Т.Яблонської, 1А.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 12 лютого у зв’язку з пошкодженням на мережі відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях столиці.