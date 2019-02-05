Аварії залишили без води шість будинків у Києві (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У вівторок, 5 лютого, за низкою адрес у Києві відключено водопостачання у зв’язку з аваріями на мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Костянтинівська, 53, 55, 57;

вул. Оболонська, 7, 9;

вул. Гродненська, 32.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 лютого через аварії було відключено водопостачання у будинках на шести столичних вулицях.