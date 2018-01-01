Аварія в музеї Гончара: адміністрація оцінила збитки

На півроку постійна експозиція музею зачинена для відвідувачів

В результаті аварії 12 лютого київський музей імені Івана Гончара зазнав збитків у розмірі 40 млн грн. Більша частина експонатів вціліла. Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook. «Зали постійної експозиції повністю зруйновані окропом та парою. Експонати евакуйовані та врятовані. На півроку постійна експозиція музею



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На півроку постійна експозиція музею зачинена для відвідувачів

В результаті аварії 12 лютого київський музей імені Івана Гончара зазнав збитків у розмірі 40 млн грн. Більша частина експонатів вціліла. Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

«Зали постійної експозиції повністю зруйновані окропом та парою. Експонати евакуйовані та врятовані. На півроку постійна експозиція музею зачинена для відвідувачів. Для повного відновлення діяльності музею потрібно приблизно 40 млн грн. Найближчим часом буде проведена експертна оцінка», - йдеться у повідомленні.

У музеї зазначають, що непошкодженою лишилася єдина виставкова зала, яка знаходиться поверхом вище - в ній будуть реалізовувати заплановану діяльність музею. Найближчі заплановані заходи відбудуться на цьому тижні.

Також додається, що 25 років музей чекає на вирішення питання щодо передачі будівлі з державної форми власності у комунальну та капітальний ремонт.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, внаслідок прориву міської теплотраси в Печерському районі гаряча вода затопила приміщення музею імені Івана Гончара.