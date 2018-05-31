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    Без води залишаться чотири вулиці Києва і приміський вокзал (адреси)

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    Без води залишаться чотири вулиці Києва і приміський вокзал (адреси)

    «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на системі водопостачання

    У четвер, 31 травня, «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на водомережі.

    У зв’язку з цим компанія попередила про відключення водопостачання.

    31 травня з 20:00 до 07:30 1 червня води не буде за наступними адресами:

    • вул. Петлюри, 25, 27, 29 (ж/б);
    • вул. Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9 (ж/б);
    • вул. Жилянська, 85 (ТЕЦ);
    • пл. Вокзальна, 1 (ЦЗВ), 2 (ТЦ), 3, 4 (приміський вокзал);
    • вул. Пестеля, 1.

    «Київводоканал» дякує за розуміння просить вибачення за тимчасові незручності та нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, де цього тижня буде відключено водопостачання.

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