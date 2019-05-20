Без води залишилися мешканці будинків на трьох вулицях Києва (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 20 травня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Архітектора Вербицького, 24;
- пр-т. Героїв Сталінграда, 16В;
- вул. Святошинська, 18, 20, 24, 27, 30.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, «Київводоканал» планує здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік. Ціни зростуть на 5-6 грн.