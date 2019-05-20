Без води залишилися мешканці будинків на трьох вулицях Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 20 травня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Архітектора Вербицького, 24;

пр-т. Героїв Сталінграда, 16В;

вул. Святошинська, 18, 20, 24, 27, 30.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» планує здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік. Ціни зростуть на 5-6 грн.