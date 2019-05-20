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    Без води залишилися мешканці будинків на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Без води залишилися мешканці будинків на трьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 20 травня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Архітектора Вербицького, 24;
    • пр-т. Героїв Сталінграда, 16В;
    • вул. Святошинська, 18, 20, 24, 27, 30.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» планує здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік. Ціни зростуть на 5-6 грн.

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