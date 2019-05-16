Тарифи на воду для киян зростуть на 5-6 грн



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Київводоканал оприлюднив свої плани щодо підвищення тарифів на 2020 рік

ПрАТ «АК «Київводоканал» інформує споживачів про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

25 січня 2019 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), було схвалено наступні проекти постанов:

- «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік:

тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м, з них:

10,812 грн (у т. ч. ПДВ 1,802 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,564 грн (у т. ч. ПДВ 1,594 грн) за 1 куб. м водовідведення;

- «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік:

- тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 21,756 грн (у т. ч. ПДВ 3,626 грн), з них:

11,544 грн (у т. ч. ПДВ 1,924 грн) за 1 куб. м водопостачання;

10,212 грн (у т. ч. ПДВ 1,702 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Таким чином, пропозиції ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо встановлення на 2020 рік тарифів наступні:

- встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 25,13 грн (у т. ч. ПДВ 4,19 грн) за 1 куб. м, з них:

14,04 грн (у т. ч. ПДВ 2,34 грн) за 1 куб. м водопостачання;

11,09 грн (у т. ч. ПДВ 1,85 грн) за 1 куб. м водовідведення;

- встановити для мешканців багатоповерхових будинків тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 27,49 грн (у т. ч. ПДВ 4,58 грн), з них:

15,35 грн (у т. ч. ПДВ 2,56 грн) за 1 куб. м водопостачання;

12,14 грн (у т. ч. ПДВ 2,02 грн) за 1 куб. м водовідведення.

«Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 календарних днів з моменту публікації на адресу: ПрАТ «АК «Київводоканал», 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, або на електронну пошту: [email protected]», - повідомили у «Київводоканалі».