Більше як 8 тисяч киян хочуть повернути переплати перед «Київенерго»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже повернуто киянам переплат на загальну суму 118 тис. грн

Кияни подали до Центру комунального сервісу уже 8210 заяв щодо переплати перед ПАТ «Київенерго» (3617 заяв щодо централізованого опалення та 4593 заяв щодо гарячого водопостачання) на загальну суму 8,7 млн грн.

Станом на 14 лютого, вже проведено перерахунок та повернуто киянам переплат на загальну суму 118 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як відомо, після переходу теплового комплексу столиці від ПАТ «Київенерго» в управління КП «Київтеплоенерго», яке відбулося 1 травня 2018 року, у багатьох киян лишилися заборгованість та переплата за спожиті послуги тепла і гарячої води перед попереднім постачальником. І якщо борги киян разом із тепловим господарством перейшли у нове комунальне підприємство, то переплати клієнтів лишилися у ПАТ «Київенерго».

«Станом на 14 лютого КП «Київтеплоенерго» виконує угоду у повному обсязі – з жовтня до січня 2019 року погашено 213 млн гривень. Це стало можливим завдяки плановій та систематичній роботі зі споживачами, спрямованій на покращення платіжної дисципліни», – зазначила під час прес-брифінгу фінансовий директор КП «Київтеплоенерго» Катерина Саркісова.

Якщо ж у киян лишається переплата у ПАТ «Київенерго», то їм необхідно звернутися із відповідною заявою до одного з міських відділень Центру комунального сервісу (ЦКС). У свою чергу, ЦКС збере повний пакет документів і передасть його на розгляд ПАТ «Київенерго».

Фінансовий директор КП «Київтеплоенерго» пояснила, що коли людина пише заяву в ЦКС – вона робить перший крок, щоб компанія розглянула її звернення і прийняла рішення щодо повернення переплати. Місто контролює це питання, але остаточне рішення приймає ПАТ «Київенерго».

«У нас уже є приклади коли люди неправомірно зверталися за перерахунком, тобто насправді у них не було переплат, і є люди, які вже подали заяви у ЦКС та отримали переплачені кошти. Тому якщо є питання, необхідно обов’язково оформити свою заяву», – сказала Саркісова.