На Окружній у Києві велика пожежа (фото)
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Розсилка
Фото: На Теремках
Пожежа біля гіпермаркету на Окружній дорозі у Києві
Загоряння виникло за супермаркетом
Сьогодні, 6 вересня, близько 14-ї години сталася пожежа на Окружній дорозі на Теремках поблизу будівельного гіпермаркету «Епіцентр».
Про це повідомляється на сторінці спільноти «На Теремках» у Facebook.
«Теремки 2. «Епіцентр». 14:15», - підписано фото пожежі.
Фото: На Теремках
З боку Окружної видно клуби чорного диму.
За словами місцевих жителів, загоряння виникло за супермаркетом.
Нагадаємо, 5 вересня сталася пожежа у ресторані на вул. Мельникова у Києві.