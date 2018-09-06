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    На Окружній у Києві велика пожежа (фото)

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    Пожежа біля гіпермаркету на Окружній дорозі у Києві - На Окружній у Києві велика пожежа (фото)
    Фото: На Теремках
    Пожежа біля гіпермаркету на Окружній дорозі у Києві

    Загоряння виникло за супермаркетом

    Сьогодні, 6 вересня, близько 14-ї години сталася пожежа на Окружній дорозі на Теремках поблизу будівельного гіпермаркету «Епіцентр».

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «На Теремках» у Facebook.

    «Теремки 2. «Епіцентр». 14:15», - підписано фото пожежі.

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    На Окружній у Києві велика пожежа (фото)
    На Окружній у Києві велика пожежа (фото)
    Фото: На Теремках

    З боку Окружної видно клуби чорного диму.

    За словами місцевих жителів, загоряння виникло за супермаркетом.

    Нагадаємо, 5 вересня сталася пожежа у ресторані на вул. Мельникова у Києві.

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