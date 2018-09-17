В Одесі на ходу загорівся трамвай (відео)



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Інформація про постраждалих під час події відсутня

В Одесі в суботу, 15 вересня, під час руху в районі пляжу «Чорноморка» загорівся трамвай №27. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив очевидець інциденту Оленсандр Гавенко.

Причиною загоряння стало коротке замикання.

Про постраждалих в результаті інциденту відомостей немає.

Подібний інцидент стався в Одесі також на початку квітня. Водій зробив екстрену зупинку і разом з кондуктором локалізував загоряння ще до прибуття рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. За словами очевидців, трамвай не доїхав кілька метрів до пожежного депо.

Джерело: Сегодня