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    В Одесі на ходу загорівся трамвай (відео)

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    В Одесі на ходу загорівся трамвай (відео)

    Інформація про постраждалих під час події відсутня

    В Одесі в суботу, 15 вересня, під час руху в районі пляжу «Чорноморка» загорівся трамвай №27. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив очевидець інциденту Оленсандр Гавенко.

    Причиною загоряння стало коротке замикання.

    Про постраждалих в результаті інциденту відомостей немає.

    Подібний інцидент стався в Одесі також на початку квітня. Водій зробив екстрену зупинку і разом з кондуктором локалізував загоряння ще до прибуття рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав. За словами очевидців, трамвай не доїхав кілька метрів до пожежного депо.

    Джерело: Сегодня

    пожежа громадський транспорт Одеса
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