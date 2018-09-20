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    Через ДТП на Подолі заблоковано рух трамваїв

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    ДТП сталася на вул.&nbsp;Костянтинівській - Через ДТП на Подолі заблоковано рух трамваїв
    Фото: Київ оперативний
    ДТП сталася на вул. Костянтинівській

    На трамвайних лініях зіткнулися автомобілі Mazda і Chevrolet

    Сьогодні, 20 вересня, на вул. Костянтинівській, 46 у Подільському районі Києва сталася ДТП.

    Як повідомляє «Київ оперативний», зіткнулися автомобілі Mazda і Chevrolet.

    Через ДТП тимчасово заблоковано рух трамваїв.

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    За попередніми даними, в результаті ДТП постраждалих немає.

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    Через ДТП на Подолі заблоковано рух трамваїв
    Через ДТП на Подолі заблоковано рух трамваїв
    Через ДТП на Подолі заблоковано рух трамваїв

    Нагадаємо, 13 вересня на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП за участю машини таксі Renault Kangoo і маршрутки. Водій таксі Renault на високій швидкості не впорався з керуванням, по дотичній врізався в задню частину маршрутки і, проломивши огорожу лінії швидкісного трамвая, вилетів на колії. Машина заблокувала рух трамваїв у обидві сторони.

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