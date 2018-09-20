Через ДТП на Подолі заблоковано рух трамваїв



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Фото: Київ оперативний ДТП сталася на вул. Костянтинівській

На трамвайних лініях зіткнулися автомобілі Mazda і Chevrolet

Сьогодні, 20 вересня, на вул. Костянтинівській, 46 у Подільському районі Києва сталася ДТП.

Як повідомляє «Київ оперативний», зіткнулися автомобілі Mazda і Chevrolet.

Через ДТП тимчасово заблоковано рух трамваїв.

За попередніми даними, в результаті ДТП постраждалих немає.

Нагадаємо, 13 вересня на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП за участю машини таксі Renault Kangoo і маршрутки. Водій таксі Renault на високій швидкості не впорався з керуванням, по дотичній врізався в задню частину маршрутки і, проломивши огорожу лінії швидкісного трамвая, вилетів на колії. Машина заблокувала рух трамваїв у обидві сторони.