Біля метро «Лук’янівська» у Києві загорівся будинок (фото)



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Пожежа сталася близько 18 години Фото: Facebook Андрія Ланіцького

На місце інциденту прибули дві пожежні машини

У Києві неподалік станції метро «Лук’янівська» у вівторок, 12 лютого, сталася пожежа у покинутому будинку.

Про це у Facebook написав журналіст Андрій Ланіцький, опублікувавши фото з місця пожежі.

«Прямо зараз пожежа в покинутому будинку на колишній вул.Артема, 91 в Києві - поруч з кінотеатром «Київська Русь», - повідомив Ланіцький.

За його словами, на місце інциденту прибули дві пожежні машини, рух транспорту частково перекрито.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 10 лютого, за адресою вулиця Казимира Малевича, 86, в Києві сталася пожежа в офісній будівлі.