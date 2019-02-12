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    Біля метро «Лук’янівська» у Києві загорівся будинок (фото)

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    Пожежа сталася близько 18 години - Біля метро «Лук’янівська» у Києві загорівся будинок (фото)
    Пожежа сталася близько 18 години
    Фото: Facebook Андрія Ланіцького

    На місце інциденту прибули дві пожежні машини

    У Києві неподалік станції метро «Лук’янівська» у вівторок, 12 лютого, сталася пожежа у покинутому будинку.

    Про це у Facebook написав журналіст Андрій Ланіцький, опублікувавши фото з місця пожежі.

    «Прямо зараз пожежа в покинутому будинку на колишній вул.Артема, 91 в Києві - поруч з кінотеатром «Київська Русь», - повідомив Ланіцький.

    За його словами, на місце інциденту прибули дві пожежні машини, рух транспорту частково перекрито.

    Нагадаємо, у ніч на неділю, 10 лютого, за адресою вулиця Казимира Малевича, 86, в Києві сталася пожежа в офісній будівлі.

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