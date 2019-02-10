У центрі Києва горіла офісна будівля
-
Розсилка
Пожежа спалахнула на вулиці Казимира Малевича, 86
Фото: Інформатор
Пожежі було присвоєно ранг підвищеної складності
У ніч на неділю, 10 лютого, за адресою вулиця Казимира Малевича, 86 в Києві почалася пожежа в офісній будівлі.
Як повідомляє «Інформатор», пожежі було присвоєно ранг підвищеної складності.
Близько першої години ночі пожежу вдалося локалізувати на площі 200 квадратних метрів.
О 2:05 пожежу вдалося повністю загасити. Обійшлося без загиблих і поранених.
На місці події працювали 10 одиниць техніки.
До слова, патрульні Мукачева вивели з палаючого будинку сім’ю, яка не підозрювала, що горить.