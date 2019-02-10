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    У центрі Києва горіла офісна будівля

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    Пожежа спалахнула на вулиці Казимира Малевича, 86 - У центрі Києва горіла офісна будівля
    Пожежа спалахнула на вулиці Казимира Малевича, 86
    Фото: Інформатор

    Пожежі було присвоєно ранг підвищеної складності

    У ніч на неділю, 10 лютого, за адресою вулиця Казимира Малевича, 86 в Києві почалася пожежа в офісній будівлі.

    Як повідомляє «Інформатор», пожежі було присвоєно ранг підвищеної складності.

    Близько першої години ночі пожежу вдалося локалізувати на площі 200 квадратних метрів.

    О 2:05 пожежу вдалося повністю загасити. Обійшлося без загиблих і поранених.

    На місці події працювали 10 одиниць техніки.

    До слова, патрульні Мукачева вивели з палаючого будинку сім’ю, яка не підозрювала, що горить.

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