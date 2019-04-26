Біля Національної опери запрацював світломузичний фонтан (фото)



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Фонтан біля столичної опери Фото: Вечірній Київ

27 квітня у Києві запраюють усі фонтани

У Києві сквер біля Національної опери, де квітне сакура, вдень приваблює поціновувачів яскравих селфі, а ввечері перетворюється на місце відпочинку.

У четвер, 25 квітня, тут вже запрацював світломузичний фонтан: яскравими кольоровими струменями води можна було помилуватися у супроводі класичної музики.

Як повідомлялося, столичні фонтанні комплекси відновлять роботу після зимової перерви 27 квітня. Наразі спеціалісти активно проводять підготовчі роботи перед відкриттям. Зокрема, як повідомляє кореспондент «Главкома», на Русанівському каналі проводяться підготовчі роботи до відкриття фонтанів.

Також на цей рік запланований капітальний ремонт фонтану на вул. Великій Васильківській, 119/121.

Дивіться, де і коли працюватимуть столичні фонтани цього року.

Джерело: Вечірній Київ