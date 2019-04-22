За тиждень у Києві запрацюють фонтани (графік роботи)



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На Майдані Незалежності працюватимуть світло-музичні фонтани

Столичні фонтани працюватимуть із 27 квітня до 30 вересня

Столичні фонтанні комплекси відновлять роботу після зимової перерви 27 квітня. Команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства «Київводфонд» активно проводить підготовчі роботи перед відкриттям. Також на цей рік запланований капітальний ремонт фонтану на вул. Великій Васильківській, 119/121. Про це повідомила директор підприємства Світлана Козловська.

«Процес розконсервації проводиться згідно запланованого графіку робіт, - сказала вона. – Підготовка водограїв до нового сезону складається з кількох етапів: спочатку демонтаж зимового накриття, далі під’єднання до електромережі, встановлення та підключення насосного обладнання, діагностика усіх систем фонтанів. Заключний етап – тестування встановленого обладнання та пробні пуски».

Як і в попередні роки, два фонтанні комплекси працюватимуть у режимі світло-музичного шоу – це фонтани «Великий» та «Малі» на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на Русанівському каналі вже проводяться підготовчі роботи до відкриття фонтанів.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Найбільш захопливими водограї виглядають у вечірній час, тому цього року графік світло-музичної вистави змінюватиметься відповідно до часу заходу сонця», – зауважила Козловська.

Столичні фонтани працюватимуть із 27 квітня до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Козловська також повідомила, що на цей рік запланований капремонт фонтану на вул. Великій Васильківській, 119/121, який збудований близько 30 років тому. Ремонт включатиме заміну гранітного облицювання, заміну електрокабелів, оновлення приладів підсвітки близько 90 шт., встановлення нового насосного обладнання 10 шт.

Нагадаємо, у 2016 році розпочався капітальний ремонт фонтанного комплексу на Русанівському каналі. На сьогодні вже відновлена робота 12 фонтанів на Русанівці.

У травні 2017 року київський міський голова Віталій Кличко відкрив після реконструкції фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та «Малі». Фонтани не працювали три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності. Під час реконструкції замінили насосне обладнання, проклали нові мережі, замінили гранітні елементи, огороджуючі конструкції, встановили автоматику. Під час реконструкції встановлено 75 насосних агрегатів, 18 акустичних систем, понад 600 світодіодних світильників. Висота найвищого струменя води «Великого» фонтану сягатиме 35 метрів, в центрі «Малих» фонтанів – 15 метрів.

Графік роботи фонтанів на 2019 рік

№ Назва Адреса Дні роботи* Години роботи Світловий супровід Музичний супровід 1 «Великий», Майдан Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик) вівторок – неділя з 12:00 до 23:00 Травень – із 20:00 до 23:00 Червень – із 20:30 до 23:00 Липень – із 20:30 до 23:00 Серпень – із 20:00 до 23:00 Вересень – із 19:00 до 23:00 2 «Малі», 6 шт., Майдан Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик) 3 «Засновники Києва», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик) Травень – із 20:00 до 23:00 Червень – із 20:30 до 23:00 Липень – із 20:30 до 23:00 Серпень – із 20:00 до 23:00 Вересень – із 19:00 до 23:00 – 4 «Каскадний», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик) 5 «Водяна куля», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик) 6 «Хрещатик», вул. Хрещатик, 25 7** «Каскадний», вул. Велика Васильківська, 119/121

*Понеділок – санітарний день

**Заплановано проведення капітального ремонту