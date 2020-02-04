  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля офісного центру в Києві висить перевернутий прапор (фото)

    • Розсилка
    Перевернутий прапор&nbsp;висить біля входу в офіс компанії CNC Electric - Біля офісного центру в Києві висить перевернутий прапор (фото)
    Перевернутий прапор висить біля входу в офіс компанії CNC Electric
    Фото: Главком

    За перевертання Державного прапора передбачена кримінальна відповідальність

    В Києві на будівлі офісного центру, що знаходиться за адресою вулиця Максимовича, 10, (колишня вул. Трутенка) висить перевернутий прапор України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Перевернутий національний символ висить біля входу в офіс компанії CNC Electric. Компанія займається продажем електротехнічної продукції. Поряд з перевернутим прапором також висить прапор компанії CNC Electric.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Біля офісного центру в Києві висить перевернутий прапор (фото)
    Біля офісного центру в Києві висить перевернутий прапор (фото)
    Фото: Главком

    Перевертання державного прапору вважається наругою над державним символом і підпадає під дію 338 статті Кримінального кодексу. «1. Публічна наруга над Державним прапором України, Державним Гербом України або Державним гімном України - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців», - йдеться в тексті закону.

    28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про Державний прапор України». У ній йдеться: «Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

    Київ прапор закон вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ