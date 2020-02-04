Біля офісного центру в Києві висить перевернутий прапор (фото)



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Перевернутий прапор висить біля входу в офіс компанії CNC Electric Фото: Главком

За перевертання Державного прапора передбачена кримінальна відповідальність

В Києві на будівлі офісного центру, що знаходиться за адресою вулиця Максимовича, 10, (колишня вул. Трутенка) висить перевернутий прапор України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Перевернутий національний символ висить біля входу в офіс компанії CNC Electric. Компанія займається продажем електротехнічної продукції. Поряд з перевернутим прапором також висить прапор компанії CNC Electric.

Перевертання державного прапору вважається наругою над державним символом і підпадає під дію 338 статті Кримінального кодексу. «1. Публічна наруга над Державним прапором України, Державним Гербом України або Державним гімном України - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців», - йдеться в тексті закону.

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про Державний прапор України». У ній йдеться: «Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».