День Соборності: на мосту Патона кияни утворили «живий ланцюг» (відео)



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Люди з прапорами рухалися двома колонами - з лівого і правого берега Фото: Інформатор

Люди взялися за руки та об'єднали береги Дніпра «живим ланцюгом»

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України жителі Києва традиційно зібралися на мосту Патона, щоб утворити «живий ланцюг» - символ єдності нашої країни.

Всі охочі відсвяткувати зібралися на мосту о 7:30. Про це повідомляє Інформатор.

З прапорами України люди взялися за руки і об'єднали береги Дніпра «живим ланцюгом», рухаючись двома колонами - з лівого і правого берега. Серед учасників заходу є і підлітки, і молодь, і пенсіонери.

Кияни виконували Гімн України і вітали один одного з Днем Соборності. Після створення «живого ланцюга», учасники акції спустяться під міст Патона. Там вони розтягнуть 30-метровий прапор України і розкриють плакати з патріотичними написами.

Багато учасників акції приїхали на захід на власних автівках. Через це на мосту Патона утворилася серйозна тягучка.

Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді «живий ланцюг», в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.

До слова, сьогодні до Дня Соборності України у Києві відбудеться низка урочистостей.

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