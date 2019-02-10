«Біжи або помри». Столичні підлітки розважаються за допомогою небезпечної гри



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Підлітки не реагують на зауваження водіїв

Підлітки бігають перед потоком машин на насиченій ділянці дороги

У Києві з’явилася небезпечна гра для дітей «Біжи або помри». Суть цієї гри полягає у тому, щоб змусити підлітків перебігати перед потоком машин на насиченій ділянці дороги і вижити.

Як пише газета «Дарницькі вісті», відповідні знімки неповнолітніх оприлюднила у себе на сторінці користувачка Facebook Юлія Дмитренко і зазначила, що відбувалося це на Дарницькій площі.

«Завжди стоїть суперечка між поколіннями. Але я тут зовсім зрозуміти не можу. Так, в підлітковому періоді всі ми робимо дурниці, але це я назву тупість. Просто бігати перед машинами. Навіщо? Водії зупиняються, роблять зауваження, а вони все одно розвертаються і біжать перед потоком машин. Вони бачили, що я дістала телефон і фотографую, але їм все одно», – написала вона.

Нагадаємо, столичні рятувальники зняли з крижини підлітка, який катався на ній по Дніпру.