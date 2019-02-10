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    «Біжи або помри». Столичні підлітки розважаються за допомогою небезпечної гри

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    Підлітки не реагують на зауваження водіїв - «Біжи або помри». Столичні підлітки розважаються за допомогою небезпечної гри
    Підлітки не реагують на зауваження водіїв

    Підлітки бігають перед потоком машин на насиченій ділянці дороги

    У Києві з’явилася небезпечна гра для дітей «Біжи або помри». Суть цієї гри полягає у тому, щоб змусити підлітків перебігати перед потоком машин на насиченій ділянці дороги і вижити.

    Як пише газета «Дарницькі вісті», відповідні знімки неповнолітніх оприлюднила у себе на сторінці користувачка Facebook Юлія Дмитренко і зазначила, що відбувалося це на Дарницькій площі.

    «Завжди стоїть суперечка між поколіннями. Але я тут зовсім зрозуміти не можу. Так, в підлітковому періоді всі ми робимо дурниці, але це я назву тупість. Просто бігати перед машинами. Навіщо? Водії зупиняються, роблять зауваження, а вони все одно розвертаються і біжать перед потоком машин. Вони бачили, що я дістала телефон і фотографую, але їм все одно», – написала вона.

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    «Біжи або помри». Столичні підлітки розважаються за допомогою небезпечної гри
    «Біжи або помри». Столичні підлітки розважаються за допомогою небезпечної гри
    «Біжи або помри». Столичні підлітки розважаються за допомогою небезпечної гри

    Нагадаємо, столичні рятувальники зняли з крижини підлітка, який катався на ній по Дніпру.

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