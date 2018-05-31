«Бориспіль» побив рекорд пасажиропотоку завдяки фіналу Ліги чемпіонів

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27 травня аеропорт обслужив 418 рейсів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 27 травня, в день вильоту вболівальників після проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, обслужив 53,7 тис. осіб і 418 рейсів, що є абсолютним рекордом денного пасажиропотоку за всю історію підприємства і на 85% і 72% відповідно перевищило показник за аналогічний день 2017 року. Про це повідомив гендиректор аеропорту Павло Рябікін.

«Для порівняння на фінал Євро-2012 у нас було 38 тис. пасажирів, в минулому році ми один раз перетнули позначку в 40 тис. чоловік», - розповів він.

Перед проведенням футбольного матчу в Києві «Бориспіль» прийняв 31 чартерний рейс із 6393 вболівальниками «Реалу», 40 рейсів із 8822 вболівальниками «Ліверпуля», три літаки, якими прилетіли офіційні делегації Іспанії, Габону і Чехії, 72 рейси бізнес-авіації, а також тимчасово відновив роботу термінал B для обслуговування вболівальників «Реалу».

Всього аеропорт в період з 24 по 28 травня обслужив на приліт і виліт додатково 52,3 тис. пасажирів, перельоти яких були пов'язані з проведенням в Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, а також додатково прийняв 17 широкофюзеляжних літаків, серед яких Boeing 787 Ethiopian Airlines , A330 і A340 Iberia, A330 South African Airways, Boeing 747 Wamos Air, Boeing 767 Blue Panorama, Boeing 767 TUI, A330 XL Airways.

Завдяки додатковому навантаженню підприємство отримало 31,377 млн додаткового чистого доходу, з яких 7,547 млн грн припало на неавіаційні доходи і 23,83 млн грн - на авіаційні.

Як повідомлялося, київські прикордонники оформили понад 20 тисяч уболівальників, які прибули до столиці на фінальний матч Ліги чемпіонів.

Джерело: avianews.com